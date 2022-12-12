Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Коц: "Сил" боевикам ВСУ придаёт зелье в пластиковой бутылке с фольгой и дырками"
Гурулёв: мосты и железнодорожные пути Украины продолжим уничтожать
Глава Чечни Кадыров заявил, что для войск ВСУ наступил самый тяжёлый период СВО
Андрей Норкин высказал свое мнение по поводу работы Владимира Соловьёва
Бои на Лисичанском направлении: танкисты ВС РФ уничтожили позиции неонацистов
В Петербурге планируют построить технологический кластер "ЧВК Вагнер Центр"
Полковник запаса: Польша начинает беспокоиться о защите от ракет ВСУ
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"
Депутат Госдумы допустил вхождение Сербии в состав России после референдума

Глава Минобороны Британии допустил поставки Киеву ракет дальнего действия

Мир

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, Лондон считает возможными поставки Киеву ракет более дальнего действия, если того потребует ситуация.

Глава Минобороны Британии допустил поставки Киеву ракет дальнего действия

Такие системы Киев может получить от Британии, если РФ продолжит "обстреливать гражданские районы" Украины, пояснил Уоллес.

"Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить Украине… Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше", — сказал Уоллес в парламенте.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон, который задал соответствующий вопрос Уоллесу, уточнил, что речь в данном случае идёт о вооружениях по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, которыми можно ликвидировать не только сами беспилотники и ракеты, но и "системы, с которых их запускают".

Уоллес напомнил, что Британия уже отправила Украине большое количество вооружения, среди которого свыше 10 тысяч противотанковых ракет, 200 единиц бронетехники и ракетные системы залпового огня, число которых глава британского минобороны предпочёл не называть "из соображений оперативной безопасности".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Последние материалы
Глава Чечни Кадыров заявил, что для войск ВСУ наступил самый тяжёлый период СВО
Андрей Норкин высказал свое мнение по поводу работы Владимира Соловьёва
Бои на Лисичанском направлении: танкисты ВС РФ уничтожили позиции неонацистов
"Чёрные хирурги" широко работают на Украине
В Петербурге планируют построить технологический кластер "ЧВК Вагнер Центр"
Полковник запаса: Польша начинает беспокоиться о защите от ракет ВСУ
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"
Депутат Госдумы допустил вхождение Сербии в состав России после референдума
"Внебрачному сыну Мессинга" во сне явилась Ванга и предсказала победу России
WP: президент Украины Зеленский понимает, что вернуть Крым невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников