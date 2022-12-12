Глава Минобороны Британии допустил поставки Киеву ракет дальнего действия

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, Лондон считает возможными поставки Киеву ракет более дальнего действия, если того потребует ситуация.

Такие системы Киев может получить от Британии, если РФ продолжит "обстреливать гражданские районы" Украины, пояснил Уоллес.

"Я постоянно пересматриваю системы вооружения, которые мы можем предоставить Украине… Мы также имеем в нашем арсенале потенциальные системы вооружения более дальнего действия, и, если Россия продолжит наносить удары по гражданским районам и попытается нарушить Женевские конвенции, я буду открыт к рассмотрению того, что мы будем делать дальше", — сказал Уоллес в парламенте.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон, который задал соответствующий вопрос Уоллесу, уточнил, что речь в данном случае идёт о вооружениях по типу оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, которыми можно ликвидировать не только сами беспилотники и ракеты, но и "системы, с которых их запускают".

Уоллес напомнил, что Британия уже отправила Украине большое количество вооружения, среди которого свыше 10 тысяч противотанковых ракет, 200 единиц бронетехники и ракетные системы залпового огня, число которых глава британского минобороны предпочёл не называть "из соображений оперативной безопасности".