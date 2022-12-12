Сербия и Россия могли бы воссоединиться после референдума. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с "Говорит Москва".
По словам политика, плебисцит необходим, чтобы никто потом не говорил, что это "оккупация, захват и свержение".
Собеседник издания отметил, что будущее страны должны определять люди на референдуме. Депутат добавил, что нужно всё делать чётко.
Российская сторона будет в любом случае оказывать поддержку, так как Сербия — глубоко дружественная страна для России, заключил Чепа.
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