Депутат Госдумы допустил вхождение Сербии в состав России после референдума

Сербия и Россия могли бы воссоединиться после референдума. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с "Говорит Москва".

По словам политика, плебисцит необходим, чтобы никто потом не говорил, что это "оккупация, захват и свержение".

Собеседник издания отметил, что будущее страны должны определять люди на референдуме. Депутат добавил, что нужно всё делать чётко.

Российская сторона будет в любом случае оказывать поддержку, так как Сербия — глубоко дружественная страна для России, заключил Чепа.