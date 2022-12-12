WP: президент Украины Зеленский понимает, что вернуть Крым невозможно

Чиновники Запада уверены в том, что правительство президента Украины Владимира Зеленского пойдёт на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, так как вернуть полуостров невозможно. Об этом заявил обозреватель Washington Post Франческа Эбель.

"Некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике", — говорится в статье.

Эбель считает, что фантазии Киева относительно захвата Крыма ставят в тупик все усилия по мирному завершению конфликта на Украине. Эксперт полагает, что силовая борьба за полуостров приведёт к крупным потерях и расширит эскалацию.