Чиновники Запада уверены в том, что правительство президента Украины Владимира Зеленского пойдёт на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, так как вернуть полуостров невозможно. Об этом заявил обозреватель Washington Post Франческа Эбель.
"Некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике", — говорится в статье.
Эбель считает, что фантазии Киева относительно захвата Крыма ставят в тупик все усилия по мирному завершению конфликта на Украине. Эксперт полагает, что силовая борьба за полуостров приведёт к крупным потерях и расширит эскалацию.
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