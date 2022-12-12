Победа России в боевых действиях на Украине предпочтительнее, чем перерастание конфликта в ядерный Армагеддон. Такое мнение высказал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Политик заявил, что действия НАТО и США увеличивают риск ядерной конфронтации. Он пояснил, что конфликт лоббируют оружейные корпорации, поскольку это приносит им сверхприбыли.
Однако Вашингтону следует прекратить участие в украинском кризисе, иначе его ожидает вьетнамский сценарий, считает Робертс.
Эксперт указал также, что украинская армия проигрывает, и вскоре последует агитация за ввод на территорию страны американских и европейских частей.
«Сначала, они скажут, для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели всё это во Вьетнаме», — заключил политик.
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