Рогов рассказал о разрушении школы в Запорожье в результате обстрела ВСУ

В Мелитопольском районе Запорожской области в результате обстрела украинских войск оказалась целиком разрушена школа. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"На выходных террористы УГИЛ нанесли массированный удар по школе села Майское Мелитопольского района Запорожской области. Полностью разрушены три корпуса школы", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Несмотря на масштаб разрушений, при обстреле школы никто не пострадал, добавил Рогов.