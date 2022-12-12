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Чаплыга: цель спецоперации — закрепить Крым за РФ

Мир

Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что спецоперация на Украине началась для того, чтобы закрепить Крымский полуостров в составе Российской Федерации и Москва успешно справляется с этой задачей.

Чаплыга: цель спецоперации — закрепить Крым за РФ

"Крым является сутью этой в…*. Им нужен был сухопутный коридор — они его получили, вода им нужна была в Крым — они её получили и гарантировать её хотят по этому периметру ЗАЭС", — сказал он в эфире интернет-канала "Да это так".

По словам политолога, запрет на поставку российской нефти, которой ввёл Европейский союз, грозит оставить без топлива украинскую боевую технику, а к весне, когда закончится зима, вопрос о Крыме снова станет актуальным.

Ранее сообщалось, что Украина может ускорить завершение конфликта, отказавшись от претензий на Крым. По мнению американских аналитиков, Киев может "передать" полуостров России на длительное время.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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