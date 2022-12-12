Нарочно не придумаешь: замерзающие коты лишают украинцев интернета

Не успели на Украине утихнуть возмущения "крохоборством" "агента Путина" Илона Маска, вдруг потребовавшего оплаты за свои терминалы Starlink, как на головы пользователей интернета обрушилась новая напасть.

Только американский "хапуга" — миллиардер на этот раз точно ни при чём. Если верить пользователям соцсетей:

Вот такая вот "зрада": Starlink на Украине стали отключать коты. Хвостатые диверсанты забираются греться на спутниковые тарелки и прерывают обмен данными.

Ждём обвинений российских дрессировщиков?