Глава ЗАЭС Черничук: примерно половина сотрудников покинула станцию

По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, примерно половина сотрудников станции оставили её.

"Последние данные, которые у меня есть, — порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет", — сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".

Директор ЗАЭС добавил, что при этом на станции каждый день остаются примерно 2,5 тысячи сотрудников.