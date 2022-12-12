По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, примерно половина сотрудников станции оставили её.
"Последние данные, которые у меня есть, — порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет", — сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".
Директор ЗАЭС добавил, что при этом на станции каждый день остаются примерно 2,5 тысячи сотрудников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.