Пограничники Польши вытесняли беженцев в Белоруссию через калитку для животных

Польские пограничники пытались вытеснить беженцев в Белоруссию через калитку для пропуска животных. Большинство мигрантов были в истощённом состоянии. Об этом заявили в пресс-службе белорусского госпогранкомитета.

"Для вытеснения польские силовики использовали калитку "для пропуска животных" в заграждении, вблизи которой находили трупы беженцев в октябре и ноябре", — отмечается в сообщении.

Несмотря на уязвимое положение иностранцев, Польша бросила их в критических погодных условиях, тем самым создав смертельную угрозу их жизни. Более того, польские пограничники отказываются допускать к границе волонтёров и медперсонал, чтобы скрыть незаконные действия.