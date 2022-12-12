Эксперт Василеску: генерал Суровикин удивил НАТО тактикой ВС РФ на Украине

Командующий объединённой группировкой российской армии в зоне спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин удивил Запад своими нестандартными решениями. Об этом заявил военный эксперт Валентин Василеску.

По мнению аналитика, главной задачей генерала стало завоевание господства в воздушном пространстве Украины при помощи нейтрализации систем противовоздушной обороны (ПВО). Даже командование стран Североатлантического альянса было вынуждено отметить существенные изменения в тактике ВС РФ.

Объекты критической инфраструктуры Украины расположены вокруг больших городов, отметил Василеску. Самолёты НАТО следят за запуском российских крылатых ракет и передают необходимые данные ВСУ. Это позволяет украинским военным включать радары своих ракетных батарей всего на несколько минут в тот момент, когда цели входят в зону их действия.

Это тактика усложняет России задачу поражения украинских радаров противорадиолокационными ракетами Х-31. Однако Суровикин нашёл выход из этой ситуации и начал использовать военные спутники радиотехнической разведки, указал эксперт.

"Даже если пусковые установки спрятаны в зданиях, радар спутника "видит" сквозь 20-30 см бетона. Изменение положения пусковых установок зенитных ракет не остаётся незамеченным спутником-радаром. После их обнаружения российскими войсками планируется атака на эти зенитные установки", — констатировал Василеску в беседе с "ПолитРоссией".