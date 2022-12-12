Зеленский: ракеты РФ уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины

Ракеты РФ уничтожили 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Джо Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский

Как сообщили в Офисе руководителя Украины, Зеленский поблагодарил официальный Вашингтон за оказание "беспрецедентной" оборонной и финансовой помощи. Кроме того, он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с США. Украинский президент добавил, что Киев по-прежнему нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии холодов.

"Глава государства проинформировал о последствиях ракетных ударов РФ, в результате которых было уничтожено порядка 50 процентов энергетической инфраструктуры", — отметили в Офисе Зеленского.

Ранее глава Украины провёл переговоры с лидерами сразу нескольких западных стран. Как подчёркивает агентство Reuters, Зеленский активизировал дипломатическую активность и спровоцировал "суматоху" вокруг конфликтной ситуации.