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Фрэнк Ледвидж: Кинбурнская коса откроет ВСУ дорогу на Крым

Мир

Офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж считает, что взятие украинскими неонацистами Кинбурнской косы откроет путь на Крым.

"Если Украина возьмёт Кинбурн, это будет ещё один значительный шаг к тому, чтобы оказаться у порога Крыма всего в 100 км от Перекопского перешейка, узкой полоски земли, которая соединяет полуостров с остальной Украиной", — приводит его слова The Conversation.

Ранее председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выдал планы войск ВСУ по наступлению на Кинбурнскую косу.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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