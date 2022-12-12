Фрэнк Ледвидж: Кинбурнская коса откроет ВСУ дорогу на Крым

Офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж считает, что взятие украинскими неонацистами Кинбурнской косы откроет путь на Крым.

"Если Украина возьмёт Кинбурн, это будет ещё один значительный шаг к тому, чтобы оказаться у порога Крыма всего в 100 км от Перекопского перешейка, узкой полоски земли, которая соединяет полуостров с остальной Украиной", — приводит его слова The Conversation.

Ранее председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выдал планы войск ВСУ по наступлению на Кинбурнскую косу.