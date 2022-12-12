The WP: "отказ" Киева от Крыма может стать дипломатическим решением СВО

Украина может ускорить завершение конфликта, отказавшись от претензий на Крым, заявили американские аналитики. По их мнению, Киев может "передать" полуостров России на длительное время.

Как подчеркнули обозреватели, это может стать сигналом для дипломатического решения ситуации вокруг спецоперации в Незалежной.

"Некоторые западные официальные лица надеются, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению войны, и заявили, что, по их мнению, (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и его советники были более открыты для потенциальных уступок, чем предполагалось в их риторике", — пишет The Washington Post со ссылкой на собеседников.

При этом авторы уточняют, что необязательно "передавать" Крым насовсем. По их мнению, якобы может быть оговорён "некий срок", на который полуостров "останется в руках" России.