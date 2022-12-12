Пушков: политические идиоты могут довести дело до прямого столкновения НАТО и РФ

Сенатор Алексей Пушков обрушился с критикой на французского генерала в отставке Мишеля Яковлеффа, заявившего, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) способны ударить по российским парадам, запланированным на День Победы.

По его словам, люди, которые "сидят" в Париже, не должны рассуждать о подобных атаках во избежание негативных последствий.

"Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и РФ", — считает Пушков.

Сенатор подчеркнул: иностранным военачальникам "с пустой головой" следует прекратить выступать с заявлениями об ударах по России.

Ранее Яковлефф в эфире канала LCI сообщил, что следующий парад на Красной площади в Москве, посвящённый 9 мая, должен стать "военной целью" для киевского режима. Он посоветовал украинскому руководству нанести удары прямо по марширующим российским военнослужащим.