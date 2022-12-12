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Сменивший пол морпех призвал американцев "проснуться": "Я разрушил свою жизнь"

Мир

Бывший морской пехотинец из США Крис Бек заявил, что сменил пол под влиянием американской пропаганды, которая разрушила его жизнь. По словам Бека, исправить сделанное оказалось не так просто.

Сменивший пол морпех призвал американцев "проснуться": "Я разрушил свою жизнь"

"Морской котик", который прослужил в ВМС США более 20 лет, пожаловался, что совершил роковую ошибку 10 лет назад. По словам Бека именно тогда, его жизнь "пошла под откос".

"Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне помогли, — заявил отставной морпех New York Post. — На меня повлияла пропаганда. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет".

По словам бывшего военного, оказалось, что он вовсе не "чувствует" себя женщиной, но исправить ситуацию очень сложно. По мнению Бека, им просто "воспользовались".

"Вот почему я пытаюсь сказать Америке, чтобы она проснулась", — резюмировал бывший "морской котик".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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