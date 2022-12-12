Политолог Журавлёв: Эрдоган не позволит эсминцам США пройти в Чёрное море

Вашингтон усиленно ведёт переговоры с Анкарой, чтобы Турция разрешила эсминцам ВМС США пройти через пролив Босфор, который контролирует турецкая сторона, в Чёрное море. По мнению экс-сотрудника администрации президента РФ, политолога Дмитрия Журавлёва, президент страны Реджеп Эрдоган этого не допустит.

Как подчеркнул Журавлёв, координация движения через Босфор и Дарданеллу регулируется Конвенцией Монтре. Вашингтон "склоняет" Анкару трактовать документ в свою пользу.

"Доктрину Монтре заключала не одна Турция, это международный договор, и его трудно трактовать, как захочется. Если отменить хоть один пункт, то отменять придётся все, — пояснил Журавлёв "ПолитРоссии". — Эрдоган больше всего нуждается в гарантиях безопасности. И его главной гарантией является то, что он находится между РФ и НАТО".

Журавлёв подчеркнул, что Эрдоган пытается соблюдать нейтралитет на фоне грядущих выборов в Турции. Кроме того, Анкара перестала доверять Вашингтону, который поддержал госпереворот в стране.