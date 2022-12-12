Японцы раскритиковали премьера Кисиду за военный бюджет: "Бессовестный лжец"

Жители Японии резко отреагировали на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды об увеличении оборонного бюджета. По их мнению, говоря о "мире", политик лжёт гражданам и только подогревает мировые конфликты.

Ранее премьер Японии заявил, что правительство увеличит оборонный бюджет до 318 миллиардов долларов и напомнил гражданам страны "о долге перед будущими поколениями".

"Бессовестный лжец. Заговорил о долге перед будущими поколениями", — негодует один из читателей NHK под соответствующей статьёй. "Кисида! Если хочешь выполнить свой долг перед будущими поколениями, то думай о мире, а не о войне! Думай о мире без войн!", — поддержал другой комментатор.

При этом пользователи Сети уверены, что подобные заявления об укреплении обороны и "долге перед поколениями" нужны, чтобы повысить налоги.

"Если налоги повысят, то больше их никогда не снизят! Пусть начинают с Кисиды! Пусть он один и платит эти налоги на оборону!", — резюмировал ещё один юзер.