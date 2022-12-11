The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире

В Соединённых Штатах напуганы перспективой потерять военно-технологическое господство в мире. Китай их быстро обойдёт. Вашингтону необходимо принимать меры, чтобы не началась новая война, пишет The Atlantic.

Шесть лет назад началось восстановление технологического преимущества ВС США. Ещё тогда было понятно, что надо приспосабливаться к быстро меняющемуся характеру боевых действий, иначе Америка рискует оказаться в критическом положении, отмечают авторы материала.

Однако сейчас американская армия в упадке, а китайская напротив, наращивает свою мощь.

"Соперник, который скорее всех может обогнать нас, — Китайская Народная Республика (КНР). Её вооруженные силы, Народно-освободительная армия (НОАК), внимательно изучали американский способ ведения войн в течение последних трёх десятилетий и вкладывали средства в новые возможности, специально предназначенные для победы над нами", — пишет источник.

Генерал Марк Милли, председатель Конгресса Объединенного комитета начальников штабов, предупреждал, что Китай ежедневно работает над тем, чтобы разрыв с США сокращался.

"Вооруженные силы США могут использовать стратегии и технологии, которые будут определять ведение войн в ближайшие десятилетия. Это не только сделает нас более стойкими. Это увеличит цену войны для наших соперников и поставит её выше того предела, по которому они готовы заплатить", — заключили авторы.