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The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире

Мир

В Соединённых Штатах напуганы перспективой потерять военно-технологическое господство в мире. Китай их быстро обойдёт. Вашингтону необходимо принимать меры, чтобы не началась новая война, пишет The Atlantic.

The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире

Шесть лет назад началось восстановление технологического преимущества ВС США. Ещё тогда было понятно, что надо приспосабливаться к быстро меняющемуся характеру боевых действий, иначе Америка рискует оказаться в критическом положении, отмечают авторы материала.

Однако сейчас американская армия в упадке, а китайская напротив, наращивает свою мощь.

"Соперник, который скорее всех может обогнать нас, — Китайская Народная Республика (КНР). Её вооруженные силы, Народно-освободительная армия (НОАК), внимательно изучали американский способ ведения войн в течение последних трёх десятилетий и вкладывали средства в новые возможности, специально предназначенные для победы над нами", — пишет источник.

Генерал Марк Милли, председатель Конгресса Объединенного комитета начальников штабов, предупреждал, что Китай ежедневно работает над тем, чтобы разрыв с США сокращался.

"Вооруженные силы США могут использовать стратегии и технологии, которые будут определять ведение войн в ближайшие десятилетия. Это не только сделает нас более стойкими. Это увеличит цену войны для наших соперников и поставит её выше того предела, по которому они готовы заплатить", — заключили авторы.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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