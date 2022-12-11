Начальник ГШ ВС Белоруссии Гулевич: падение ракеты в Польше было спланированным

15 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибло два человека. Начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что инцидент был намеренным. Его цель — развязывание большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта.

Минобороны РФ отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки однозначно свидетельствуют об украинской принадлежности ракеты системы ПВО С-300.

"Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жёсткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта", — сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.

По его мнению, страны Запада хотят спровоцировать Россию и Белоруссию на активные действия, которые которые могут быть истолкованы в их пользу.

"Наших беспилотников (нарушающих границу — Прим. ред.), в отличие от украинских, нет. То же самое по нарушению госграницы: осуществлена фотофиксация демонстративного нарушения госграницы (со украинской стороны — Прим. ред.). Имеются оскорбления, заброс листовок", — отметил Гулевич.