Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине

По мнению представителей Белого дома, российские власти собираются продолжать спецоперацию на Украине. Такую точку зрения озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"То, что мы видим на месте событий, — это человек (Владимир Путин — Прим. ред.), который намерен продолжить военные действия против Украины", — сказал Кирби в эфире телеканала ABC.

Однако Кирби больше не смог ничего сказать про планы властей РФ.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что США не заинтересованы в эскалации украинского конфликта. По его словам, это одинаково "плохо и для граждан Украины, и для наших интересов". Также Кирби признал, что от эскалации украинского конфликта будет плохо и россиянам.