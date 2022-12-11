Кирби: США не поощряют Киев к действиям на территории РФ

У США нет намерения подталкивать Киев к действиям на территории России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы определенно не подталкиваем Украину и не способствуем украинским операциям внутри России", — сказал Кирби в эфире телеканала ABC.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон лишь оказывает помощь Украине в "защите её территории". Причём речь идёт также о регионах, которых Украина лишилась в ходе противостояния с Россией.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, совершённой при помощи реактивных дронов советского производства. Беспилотники, летевшие на малой высоте, были сбиты российскими средствами ПВО.