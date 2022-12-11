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Глава администрации Дебальцево был уволен из-за жалоб местного населения

Мир

Согласно сообщению Мининформации ДНР, глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич был уволен после того, как на него неоднократно жаловались местные жители.

Глава администрации Дебальцево был уволен из-за жалоб местного населения

О снятии Захаревича с занимаемой должности стало известно после визита врио главы ДНР Дениса Пушилина в Дебальцево.

Поездка Пушилина в этот населённый пункт состоялась после многочисленных обращений жителей города, отмечающих плачевное положение его инфраструктуры.

"Денис Пушилин посетил Дебальцево в связи с большим количеством обращений и жалоб, поступивших от жителей города на критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы", — сообщили в Мининформации ДНР.

В ходе визита в Дебальцево горожане показали Пушилину, что в населённом пункте не ходит транспорт, а разрушенные дома и инфраструктуру власти никак не могут восстановить.

Результатом посещения Дебальцево врио главы ДНР стало распоряжение об увольнении Захаревича, подписанное Пушилиным.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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