Согласно сообщению Мининформации ДНР, глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич был уволен после того, как на него неоднократно жаловались местные жители.
О снятии Захаревича с занимаемой должности стало известно после визита врио главы ДНР Дениса Пушилина в Дебальцево.
Поездка Пушилина в этот населённый пункт состоялась после многочисленных обращений жителей города, отмечающих плачевное положение его инфраструктуры.
"Денис Пушилин посетил Дебальцево в связи с большим количеством обращений и жалоб, поступивших от жителей города на критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы", — сообщили в Мининформации ДНР.
В ходе визита в Дебальцево горожане показали Пушилину, что в населённом пункте не ходит транспорт, а разрушенные дома и инфраструктуру власти никак не могут восстановить.
Результатом посещения Дебальцево врио главы ДНР стало распоряжение об увольнении Захаревича, подписанное Пушилиным.
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