FP: уязвимость НАТО перед РФ в Сувалкском коридоре тормозит поставки оружия ВСУ

США и НАТО уязвимы в Сувалкском коридоре, что не позволяет Вашингтону нарастить поставки вооружений для армии Украины. Об этом проинформировал обозреватель Foreign Policy Джек Дойч со ссылкой на американских военных.

Конгресс давит на Пентагон, требуя отдать ещё больше техники Киеву из стратегических запасов, которые предназначены для возможного боевого столкновения НАТО с РФ. В этом случае военные действия будут происходить в малонаселённом Сувалкском коридоре. Поэтому весь имеющийся арсенал оружия направлять ВСУ нельзя.

"Представители Министерства обороны заявили, что требования к запасам, предусмотренные военными планами США, являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы", — уточняется в публикации.