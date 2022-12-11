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Президент Финляндии: мы должны продолжать сотрудничать с РФ

Мир

По мнению президента Финляндии Саули Ниинистё, продолжение сотрудничества с Россией необходимо его стране.

Президент Финляндии: мы должны продолжать сотрудничать с РФ

Саули Ниинистё напомнил, что Россия и Финляндия граничат друг с другом, поэтому в любом случае должны взаимодействовать.

"Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров", — сказал Ниинистё в эфире радиостанции YLE.

Лидер Финляндии напомнил, что приграничная финско-российская зона является объектом ежедневного административного сотрудничества Москвы и Хельсинки.

Саули Ниинистё предложил запастись терпением и наблюдать за развитием ситуации. Он выразил надежду, что отношения обеих стран могут наладиться, хотя вероятно, это произойдёт не так скоро.

"Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента", — добавил Ниинистё.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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