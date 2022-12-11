Le Figaro: Польша вооружается с бешеной скоростью из-за страха перед Россией

Польша приступила к активной милитаризации после начала спецоперации на Украине. Теперь Варшава "с сумасшедшей скоростью" подписывает контракты на покупки вооружений. Об этом заявили аналитики французского издания Le Figaro.

По их словам, польское Минобороны намерено увеличить личный состав армии на 130 тысяч солдат, а также выделить дополнительные денежные средства на военные расходы. Эксперты не исключают, что в скором времени количество танков Польши в несколько раз превысит танковый арсенал Франции.

Аналитики убеждены, что Варшава опасается "агрессии" со стороны Москвы, поэтому проводит ускоренную милитаризацию.

"Исторически Россия для них — наследственный враг", — заявил экс-директор Европейского оборонного агентства Клод Франс Арно.