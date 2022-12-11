Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эксперт: ВСУ могли нанести удары по "воротам в Крым" ракетами GMRLS из HIMARS
В Петербурге сносят еще одно историческое здание – "Живой Город"
ВС РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлковки и прорвали фронт ВСУ
Воздушная тревога объявлена на половине Украины
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Кручинин: российские военные и "музыканты" продолжают штурм окраин Артёмовска
Скотт Риттер: США должны больше уважать Россию, если хотят такого же отношения
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский согласился на нейтралитет ещё в марте
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины

Le Figaro: Польша вооружается с бешеной скоростью из-за страха перед Россией

Мир

Польша приступила к активной милитаризации после начала спецоперации на Украине. Теперь Варшава "с сумасшедшей скоростью" подписывает контракты на покупки вооружений. Об этом заявили аналитики французского издания Le Figaro.

По их словам, польское Минобороны намерено увеличить личный состав армии на 130 тысяч солдат, а также выделить дополнительные денежные средства на военные расходы. Эксперты не исключают, что в скором времени количество танков Польши в несколько раз превысит танковый арсенал Франции.

Аналитики убеждены, что Варшава опасается "агрессии" со стороны Москвы, поэтому проводит ускоренную милитаризацию.

"Исторически Россия для них — наследственный враг", — заявил экс-директор Европейского оборонного агентства Клод Франс Арно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Последние материалы
Эксперт: ВСУ могли нанести удары по "воротам в Крым" ракетами GMRLS из HIMARS
ВС РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлковки и прорвали фронт ВСУ
Воздушная тревога объявлена на половине Украины
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Кручинин: российские военные и "музыканты" продолжают штурм окраин Артёмовска
Скотт Риттер: США должны больше уважать Россию, если хотят такого же отношения
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский согласился на нейтралитет ещё в марте
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Ёлку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников