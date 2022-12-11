Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский согласился на нейтралитет ещё в марте

Президент Украины Владимир Зеленский уже в конце марта сказал, что он готов на нейтралитет. Однако когда эти слова дошли до США и Великобритании, лидеры западных стран пришли в ярость. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Тогда британский премьер Борис Джонсон представлял интересы Вашингтона и ответил главе киевского режима, что этого делать нельзя ни в коем случае.

"Мы будем поддерживать тебя до победного конца, ты должен стоять на своём", — цитирует слова экс-премьера Макгрегор в беседе с профессором Майклом Влахосом.