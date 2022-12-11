Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВС РФ перешли в наступление в районе Великой Новосёлковки и прорвали фронт ВСУ
Воздушная тревога объявлена на половине Украины
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Кручинин: российские военные и "музыканты" продолжают штурм окраин Артёмовска
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский согласился на нейтралитет ещё в марте
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Ёлку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
МО сообщает об уничтожении ВС РФ установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска

Скотт Риттер: США должны больше уважать Россию, если хотят такого же отношения

Мир

Соединённые Штаты должны проявить больше уважения к России, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Так он прокомментировал перенос на более поздний срок консультации России и США по поводу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Скотт Риттер: США должны больше уважать Россию, если хотят такого же отношения

Переговоры должны были начаться в Каире 29 ноября, планировалось, что они будут идти несколько дней. Однако за несколько дней до их начала в Москве заявили, что консультации не состоятся. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков позднее заявил, что переговоры были отложены из-за "опасной вовлеченности США в происходящее на Украине и вокруг нее".

При этом Рябков подчеркнул, что переговоры поставлены на паузу, а не отменены. Однако новую дату, когда они могли бы состояться, Рябков не назвал.

По мнению Скотта Риттера, США ввели против России настолько много санкций, что российские специалисты не могут летать в Соединённые Штаты для инспектирования американских объектов в соответствии с договором СНВ.

"Тем временем Вашингтон требует от Москвы предоставить доступ на территорию РФ своим специалистам. Русские в ответ сказали, что не будут играть в эту игру", — цитирует эксперта "ПолитРоссия".

По его словам, логика России понятна — довольно сложно вести диалог со страной, которая придерживается политики, построенной на идее причинения максимального ущерба российскому государству и его народу.

Ведь США ввели антироссийские санкции не с целью нанести урон отдельным отраслям РФ, а для того, чтобы полностью разрушить российскую экономику. Американцы хотят причинить вред всем россиянам и спровоцировать беспорядки внутри страны, отмечает Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что наладить нормальный диалог между двумя странами можно лишь одним способом. А именно, США должны проявить уважение к российскому народу. Вот только США страна, которая была запрограммирована на борьбу с Россией, считает Риттер.

"Мы должны больше узнать о России, а также начать её уважать. Лишь после этого мы сможет с ней взаимодействовать", — заявил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Последние материалы
В районе Константиновки в ДНР сбит военный вертолёт Ми-8 ВВС Украины
Ёлку в Твери украсили портретами Зеленского, Байдена, Пугачёвой и Галкина*
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
МО сообщает об уничтожении ВС РФ установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска
Миронов "отправил" Стрелкова в Израиль: он носитель больших тайн
Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом
Журналист Myśl Polska Шлензак заявил, что независимость Польши является иллюзией
Ходаковский заявил о нехватке специалистов ВПК в России
Baijiahao: США пошли в атаку на РФ. Путин в ответ разыграл сильный козырь
Расчёты российских САУ "Акация" войск ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников