Скотт Риттер: США должны больше уважать Россию, если хотят такого же отношения

Соединённые Штаты должны проявить больше уважения к России, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Так он прокомментировал перенос на более поздний срок консультации России и США по поводу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Переговоры должны были начаться в Каире 29 ноября, планировалось, что они будут идти несколько дней. Однако за несколько дней до их начала в Москве заявили, что консультации не состоятся. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков позднее заявил, что переговоры были отложены из-за "опасной вовлеченности США в происходящее на Украине и вокруг нее".

При этом Рябков подчеркнул, что переговоры поставлены на паузу, а не отменены. Однако новую дату, когда они могли бы состояться, Рябков не назвал.

По мнению Скотта Риттера, США ввели против России настолько много санкций, что российские специалисты не могут летать в Соединённые Штаты для инспектирования американских объектов в соответствии с договором СНВ.

"Тем временем Вашингтон требует от Москвы предоставить доступ на территорию РФ своим специалистам. Русские в ответ сказали, что не будут играть в эту игру", — цитирует эксперта "ПолитРоссия".

По его словам, логика России понятна — довольно сложно вести диалог со страной, которая придерживается политики, построенной на идее причинения максимального ущерба российскому государству и его народу.

Ведь США ввели антироссийские санкции не с целью нанести урон отдельным отраслям РФ, а для того, чтобы полностью разрушить российскую экономику. Американцы хотят причинить вред всем россиянам и спровоцировать беспорядки внутри страны, отмечает Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что наладить нормальный диалог между двумя странами можно лишь одним способом. А именно, США должны проявить уважение к российскому народу. Вот только США страна, которая была запрограммирована на борьбу с Россией, считает Риттер.

"Мы должны больше узнать о России, а также начать её уважать. Лишь после этого мы сможет с ней взаимодействовать", — заявил эксперт.