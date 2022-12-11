Стариков: НАТО не даст сохраниться Украине как государству

Член центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков считает, что военный блок не даст Украине сохранится как государство, потому как НАТО имеет свои интересы в затягивании военного конфликта.

На самом деле, Украина для альянса всего лишь инструмент для противостояния с Россией, поэтому, несмотря на желание Киева одержать в этой борьбе победу и сохранить страну, НАТО намерено будет добиваться её продолжения.

"У НАТО есть свои интересы, и они вовсе не совпадают с интересами киевского режима", — приводит его слова Украина. ру.

Ранее генерал Иностранного легиона Франции Мишель Яковлефф, долгое время служивший в штабах НАТО, призвал украинских боевиков нанести удары по военным парадам в России по случаю Дня победы.