DM: в выставке картин сына президента США Хантера есть признаки коррупции

В Нью-Йорке проходит выставка картин сына президента США Джо Байдена Хантера. Самое дорогое произведение искусства оценили в 225 тысяч долларов. Уже появились два покупателя, их имена не раскрыли. Читатели издания The Daily Mail высказались по этому поводу.

"Если в этой стране есть хоть какое-то правосудие, преступный дуэт отца и сына проведет остаток своих дней в тюрьме", — написал пользователь Native Earthling.

Многие посчитали, что политик хочет получить взятку. Пользователь Dkmama засомневался, что сын Байдена действительно сам нарисовал картины и потребовал документальный фильм с процессом деятельности.

"Надо взглянуть на налоговые декларации Байденов" — призвал ahu.

Напоминаем, что информация о продаже картин Хантера появилась в июле 2021 года. Многие обвинили Байдена-младшего в коррупции.