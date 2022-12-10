Издание Sofia Globe сообщает, что жители Софии вышли на запрещённую пророссийскую акцию.
Власти запретили жителям столицы Болгарии выходить на пророссийскую акцию поддержки. Однако несколько десятков людей, без согласования с муниципалитетом всё-таки вышли на улицы Софии. Издание сообщает, что мероприятие было организовано местной ассоциацией "Национальной гражданской инициативой за суверенитет Болгарии и других стран мира".
По данным Sofia Globe, официальный лозунг марша был "Мир, нейтралитет, суверенитет". Однако в Сети журналисты нашли иной лозунг "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами".
"Sofia Globe засвидетельствовало начало собрания с участием нескольких десятков человек у здания парламента, размахивающих российскими, болгарскими флагами, а также военными флагами Болгарии времен Освобождения", — пишет издание.
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