Sofia Globe: жители Софии вышли на запрещённую пророссийскую акцию

Издание Sofia Globe сообщает, что жители Софии вышли на запрещённую пророссийскую акцию.

Власти запретили жителям столицы Болгарии выходить на пророссийскую акцию поддержки. Однако несколько десятков людей, без согласования с муниципалитетом всё-таки вышли на улицы Софии. Издание сообщает, что мероприятие было организовано местной ассоциацией "Национальной гражданской инициативой за суверенитет Болгарии и других стран мира".

По данным Sofia Globe, официальный лозунг марша был "Мир, нейтралитет, суверенитет". Однако в Сети журналисты нашли иной лозунг "Мы не нейтральны. Мы за Россию! Победа за нами".

"Sofia Globe засвидетельствовало начало собрания с участием нескольких десятков человек у здания парламента, размахивающих российскими, болгарскими флагами, а также военными флагами Болгарии времен Освобождения", — пишет издание.