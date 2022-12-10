Оскер требует военного переворота на Украине

Известный украинский волонтер, стоящий на страже интересов рядовых украинских военных и которого посадили под домашний арест, Александр Оскер призывает к военному перевороту, чтобы снести киевский режим.

По словам волонтёра, Офис президента отправил в Конгресс США народного депутата Сергея Притулу, чтобы тот скрыл истинное положение дел в стране, сообщив, что на Украине всё прекрасно.

"Нет! Не всё хорошо! Военные, заканчивайте эту в….*, потому что у вас ещё одна война. Приходите сюда, в Киев. Я теперь требую переворот. Переворот в этой стране! Перевешать всех (зелёную элиту во главе с Владимиром Зеленским. — Прим. ред.) на деревьях. Я требую переворота в этой стране!" — эмоционально он заявил в своём видеообращении.

Кроме того, Оскер подчеркнул, что готовит обращения во все посольства Евросоюза и США, чтобы они спасли украинский народ от геноцида и беспредела Зеленского. Также он призвал всех журналистов и "настоящих" волонтёров поддержать его инициативу.

"Я обращаюсь ко всем журналистам, ко всем настоящим волонтёрам, завтра, мы должны сделать с вами общее заявление. Я готовлю запросы во все посольства. Спасите нас от геноцида Зеленского. Спасите нас — патриотов, волонтёров, украинцев, журналистов от геноцида и беспредела Зеленского", — отметил он.

Ранее Скотт Риттер предрёк гибель Зеленского и госпереворот на Украине.