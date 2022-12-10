Bild*: власти Гамбурга намерены размещать украинских беженцев в контейнерах

Более 50 тысяч беженцев, которые зарегистрированы в Гамбурге, нуждаются в жилье, из них 20 тысяч прибыли с Украины. Приюты и общежития города давно переполнены, поэтому местная администрация нашли альтернативу в специальных контейнерах. Об этом сообщает немецкое издание Bild*.

Сенатор Гамбурга по социальным вопросам Мелани Леонхард заявила, что контейнеры довольно небольшого размера — шесть метров в длину и около трёх метров в ширину. Однако они оснащены кухней и ванной комнатой, подключены к системам водо- и газоснабжения. По мнению Леонхард, в одном таком контейнере могут разместиться до шести человек.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.