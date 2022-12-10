Василеску заявил, что США развернули на Украине опасное для России оружие

Румынский эксперт Валентин Василеску убеждён, что США нацелены на эскалацию и не заинтересованы в мирных переговорах.

На данный момент только реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут наносить удары по стратегическим объектам в глубине российской территории с Украины. Американские комплексы способны запускать ракеты ATACMS 2000 и управляемые боеприпасы, дальность полёта которых достигает 500 километров.

Василеску не исключает, что Пентагон поставит на Украину дальнобойные ракеты в том случае, если ВСУ потерпят поражение в Донбассе, Херсоне и Харькове. По мнению эксперта, именно HIMARS являются самой серьёзной угрозой для России.

"Системы HIMARS мобильны и уже задействованы на Украине, на куда меньшем расстоянии до России. Поэтому они более опасны, чем стационарные американские противоракетные щиты", — констатировал аналитик в беседе с "ПолитРоссией".