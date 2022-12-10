Чалый: Украина ослабит РФ настолько, что за её будут воевать другие страны

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что после того, как Украина ослабит Россию, а армии РФ будет нанесён сокрушительный удар и станет очевидным её поражение, страны Запада официально введут свои войска, чтобы воевать на стороне киевского режима в рядах украинских вооружённых сил.

"Уверяю, мой прогноз: на стороне Украины, в конце концов, выступят другие страны, увидите. Но тогда, когда Украина ослабит Россию настолько, что уже не только поражение России станет очевидным, но и победа Украины", — сказал он в эфире "Радио НВ".

Ранее аналитик Брайан Кларк заявил, что Вашингтону не выгодна победа Киева в военном конфликте, потому как США не хотят напряжённых отношений с Россией.

По словам эксперта, если киевский режим выиграет в противостоянии с Москвой, это может привести к тому, что Россия применит тактическое ядерное оружие.