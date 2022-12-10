Пятые сутки подряд в Одесской области власти проводят экстренные отключения света. Согласно информации, серьёзно повреждены энергетические объекты.
"Попали по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - говорится в сообщение одесского "Горсвета".
Уточняется, что удары нанесли этой ночью. О том, были ли они со стороны России, в ведомстве не озвучили.
Известно, что экстренные отключения света проводят с 5 декабря, без предупреждения жителей региона. Кроме того, из-за ограничений потребления электроэнергии не работает электротранспорт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.