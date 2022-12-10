В Одессе серьёзно повреждены энергетические объекты: пятые сутки отключения

Пятые сутки подряд в Одесской области власти проводят экстренные отключения света. Согласно информации, серьёзно повреждены энергетические объекты.

"Попали по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - говорится в сообщение одесского "Горсвета".

Уточняется, что удары нанесли этой ночью. О том, были ли они со стороны России, в ведомстве не озвучили.

Известно, что экстренные отключения света проводят с 5 декабря, без предупреждения жителей региона. Кроме того, из-за ограничений потребления электроэнергии не работает электротранспорт.