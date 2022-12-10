Положение украинских боевиков на Артёмовском направлении ухудшается с каждым днём, и для исправления ситуации Генштаб ВСУ пошёл на неординарные меры.
"Чтобы привлечь под Артёмовск дополнительные силы и поднять моральный дух военнослужащих, в опорные пункты решили привести женщин с "пониженной социальной ответственностью", — рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он добавил, что все "услуги" боевикам будут оказываться за государственный счёт и станут поощрением за достигнутые успехи на линии боевого соприкосновения.
Ранее в украинском правительстве признали, что в стране повреждены все тепло- и гидроэлектростанции и почти половина высоковольтных электросетей.
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