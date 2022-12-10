Марочко: боевой дух ВСУ поднимают женщины с "низкой социальной ответственностью"

Положение украинских боевиков на Артёмовском направлении ухудшается с каждым днём, и для исправления ситуации Генштаб ВСУ пошёл на неординарные меры.

"Чтобы привлечь под Артёмовск дополнительные силы и поднять моральный дух военнослужащих, в опорные пункты решили привести женщин с "пониженной социальной ответственностью", — рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что все "услуги" боевикам будут оказываться за государственный счёт и станут поощрением за достигнутые успехи на линии боевого соприкосновения.

Ранее в украинском правительстве признали, что в стране повреждены все тепло- и гидроэлектростанции и почти половина высоковольтных электросетей.