Премьер Украины Шмыгаль: повреждены все ТЭЦ, ГЭС и почти половина электросетей

Ударами ВКС РФ повреждены все тепло- и гидроэлектростанции Украины, а высоковольтные сети выведены из строя на 40%, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, власти не в силах восстановить всю критическую инфраструктуру страны в кратчайшее время, а значит украинцам всю зиму придётся мириться со значительными ограничениями подачи электроэнергии.

Глава украинского правительства отметил, что сначала будет восстановлено питание предприятий военно-промышленного комплекса, затем крупного бизнеса, а до жилищного сектора очередь дойдёт последней.

Ранее военный эксперт сообщил, что зимняя кампания ВСУ провалилась, так как западная военная техника не выдерживает украинских морозов.