Ударами ВКС РФ повреждены все тепло- и гидроэлектростанции Украины, а высоковольтные сети выведены из строя на 40%, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, власти не в силах восстановить всю критическую инфраструктуру страны в кратчайшее время, а значит украинцам всю зиму придётся мириться со значительными ограничениями подачи электроэнергии.
Глава украинского правительства отметил, что сначала будет восстановлено питание предприятий военно-промышленного комплекса, затем крупного бизнеса, а до жилищного сектора очередь дойдёт последней.
Ранее военный эксперт сообщил, что зимняя кампания ВСУ провалилась, так как западная военная техника не выдерживает украинских морозов.
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