FAZ: в США и Германии хронически не хватает боеприпасов на $900 млрд

Генералитет армий США и Германии бьёт тревогу: войскам хронически не хватает боеприпасов, а для пополнения складов нужны астрономические суммы.

Бездумная поддержка Украины Западом не смогла помочь киевскому режиму, но привела к опустошению военных складов в Европе и Соединённых Штатах. Западные производители оружия попросту не успевают восполнять запасы снарядов.

Командование Пентагона уже обратилось к администрации Белого дома с требованием выделить дополнительные 858 миллиардов долларов на 2023 год, чтобы утроить производство боеприпасов в стране, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии ситуация ещё хуже: бундесверу на пополнение запасов нужно почти 30 миллиардов евро, но Швейцария, которая долгое время поставляла снаряды для армии ФРГ, отказывается производить вооружение, если оно будет применяться в военных конфликтах.