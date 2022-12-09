Junge Welt: США отступают из стратегически важного региона планеты

Junge Welt: США отступают из стратегически важного региона планеты

Обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр сообщает, что США отступают из стратегически важного региона планеты.

По словам Кронауэр, арабские государства хотят существенно активизировать свою внешнюю политику. Автор статьи обращает внимание на то, они ищут новых партнеров для сотрудничества.

Колумнист пишет, что в Саудовской Аравии и ОАЭ понимают, что им придётся без поддержки США противостоять Ирану. В связи с этим, они начали налаживать отношения с Китаем. Таким образом, по мнению Кронауэр, Пекин заменят Вашингтон там, где американцы теряют позиции.

"Безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу и это свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе", — подытожил Кронауэр.