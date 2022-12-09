Sohu: союзники США "снимут шкуру" с американцев за фиаско на Украине

Аналитики Sohu уверены, что союзники США "снимут шкуру" с американцев за фиаско на Украине.

Китайские аналитики заявляют, что Европа не готова к продолжительному давлению на Россию. Пытаясь остановить экономический спад, президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции (IRA), который нанес катастрофический ущерб европейской экономике.

В статье говорится, что между США и Европой назревает торговая война. Некоторые европейские политики призывают начать жёстко относиться к Штатам. По мнению аналитиков, такие разговоры могут привести к распаду союза США и ЕС. Они полагают, что в будущем американцам будет сложно управлять европейскими политиками.

Усугубляет ситуацию и СВО на Украине. Многие страны НАТО исчерпали свои запасы вооружения и больше не могут помогать Киеву.

"Можно с уверенностью заявить, что фиаско Украины автоматически становится фиаско Вашингтона. Эта неудача происходит прямо сейчас в момент, когда европейские союзники отворачиваются от США. Все говорит о том, что для Соединённых Штатов наступает очень опасная ситуация", — пишут аналитики.