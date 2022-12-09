Baijiahao: ЕС устроит Зеленскому проблемы из-за падения экономики

Аналитики Baijiahao уверены, что Евросоюз (ЕС) устроит Владимиру Зеленскому проблемы из-за падения экономики.

Китайские аналитики пишут, что Европе надоело выделять деньги киевскому режиму. Они напоминают, что в начале спецоперации (СВО) на Украине Запад давал деньги Зеленскому в надежде скорейшего завершения конфликта. Однако когда стало ясно, что СВО быстро не завершится, европейские политики стали не так охотно выделять крупные суммы для Киева.

Помимо этого, по мнению аналитиков, политиков ЕС стало раздражать поведение Зеленского, который отказывается от переговоров с Россией.

"В последнее время европейские страны испытывают всё большее отвращение к Владимиру Зеленскому, особенно после того, как он принял закон, исключающий мирные переговоры с президентом России", — пишут авторы статьи.

Мало кто из европейских политиков предполагал, что их действия приведут к инфляции и кризису. ЕС вынужден тратить огромные суммы денег на поддержку Киева. При этом запросы Зеленского с каждым разом растут. Запад, по мнению аналитиков, скоро окончательно потеряет терпение и устроит Зеленскому проблемы, которые вынудят его сесть за стол переговоров.

"По мере того как всё больше европейских стран начинают давить на Украину и призывать к переговорам, конфликт становится всё ближе к своему завершению", — подытожили аналитики.