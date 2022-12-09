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В Сети восхитились жёстким ответом Путина Боррелю за выпад в сторону африканцев

Мир

Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что сомневается в искренности африканцев, поддерживающих Россию. Он отметил, что они "не знают, где находится Донбасс". Владимир Путин в ответ на это высказывание напомнил европейскому министру, что африканцы осведомлены о местоположении РФ и понимают её роль в освобождении региона от колониализма. Пользователи Twitter* не остались равнодушными к словами российского лидера.

В Сети восхитились жёстким ответом Путина Боррелю за выпад в сторону африканцев

"Итак, Боррель считает африканцев глупыми и утверждает, что мы не знаем, кто такой Путин и где находится Донбасс. К вашему сведению мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооружённый конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнёс в 2007 году", — написали в комментариях.

Многие пользователи посчитали мнение Борреля нелепым.

"Это не бред дряхлого старика, а заведомо расистский выпад, который вписывается в контекст новой холодной войны", — подытожил Salil SARKAR.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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