В ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в ближайшее время отправить Киеву системы ПВО малой дальности и зенитные установки.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
"Премьер-министр сказал, что в ближайшие недели (Украине) будут поставлены новые зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности", — сообщили в британском правительстве.
Темой разговора Сунака и Зеленского стали удары, которые ВС РФ наносит по украинским энергообъектам.
В заключении Сунак и Зеленский договорились провести ещё один разговор в течение следующих недель.
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