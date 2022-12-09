Сунак дал обещание Зеленскому насчёт систем ПВО и зенитных установок

В ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в ближайшее время отправить Киеву системы ПВО малой дальности и зенитные установки.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Премьер-министр сказал, что в ближайшие недели (Украине) будут поставлены новые зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности", — сообщили в британском правительстве.

Темой разговора Сунака и Зеленского стали удары, которые ВС РФ наносит по украинским энергообъектам.

В заключении Сунак и Зеленский договорились провести ещё один разговор в течение следующих недель.