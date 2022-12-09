Польша считает части Западной Украины своими провинциями. Между двумя странами сохраняется напряжённая атмосфера из-за территориальных и исторических споров. Такое мнение высказали в статье журналисты австралийского издания The Conversation.
Они отмечают, что это лучше всего видно по тому, как поляки относятся украинцам, живущим в приграничных районах, которые были когда-то под властью Речи Посполитой.
До сих пор поляки называют их "Кресы", то есть "восточные окраины Польши", пишут авторы публикации.
К украинцам жители Польши относятся с "лёгким оттенком неоколониализма", хотя считают их родственниками из-за славянского происхождения и общей истории двух народов. Но и о бывших владениях в Галиции и Волыни в Варшаве не забывают, заключили обозреватели.
Ранее политолог Матеуш Пискорский рассказал об опасности, которую таит в себе размещение в Польше 40 тысяч американских военнослужащих.
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