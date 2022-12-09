Путин: сотни российских ракет никто не остановит

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги встречи ЕАЭС в Бишкеке, напомнил, что Россия имеет на вооружении гиперзвуковые ракеты, о которых США пока не могут и мечтать.

Лидер государства отметил, что ядерные учения в РФ проводятся регулярно и все об этом знают. Путин отметил, что если противник решит нанести удар, Россия его однозначно опередит, и с её территории будут выпущены "сотни ракет", которые никто не сможет перехватить.

Путин напомнил, что в стратегии Вашингтона речь идёт о превентивном ударе. В этом плане стратегия РФ отличается от американской — Москва в случае необходимости ответит на встречный удар.

"В нашей стратегии сформулирован ответ на встречный удар, секретов тут нет никаких. Это наша система СПРН, фиксирует старты ракет в направлении территории РФ. Потом начинается ответ. Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил. Мы информируем о них партнеров, они делают все то же самое. Как только мы получаем уведомление об ударе, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Перехватить сотни ракет невозможно", — сказал Путин.