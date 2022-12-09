Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Путин: проблемы в армии перестали быть такими острыми, как раньше
Удмуртии выделено 39 млн рублей на строительство и покупку сельского жилья
Экс-глава УСП Барабанщиков провел пять месяцев в СИЗО по вине Беглова
Путин о ситуации на фронте: верить никому нельзя, только мне можно
Путин о приговоре Илье Яшину*: 8,5 лет за слова это не "зверский срок"
Путин: нет никаких факторов для объявления новой мобилизации в России
МК: военнопленный ВСУ заявил о жестоком отношении командиров Украины к солдатам
Путин признался, что Россия "поздно сориентировалась" по Украине
Семеновский: сварщикам в ТЦ "Мега Химки" грозит до шести лет лишения свободы

Путин: сотни российских ракет никто не остановит

Мир

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги встречи ЕАЭС в Бишкеке, напомнил, что Россия имеет на вооружении гиперзвуковые ракеты, о которых США пока не могут и мечтать.

Путин: сотни российских ракет никто не остановит

Лидер государства отметил, что ядерные учения в РФ проводятся регулярно и все об этом знают. Путин отметил, что если противник решит нанести удар, Россия его однозначно опередит, и с её территории будут выпущены "сотни ракет", которые никто не сможет перехватить.

Путин напомнил, что в стратегии Вашингтона речь идёт о превентивном ударе. В этом плане стратегия РФ отличается от американской — Москва в случае необходимости ответит на встречный удар.

"В нашей стратегии сформулирован ответ на встречный удар, секретов тут нет никаких. Это наша система СПРН, фиксирует старты ракет в направлении территории РФ. Потом начинается ответ. Мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил. Мы информируем о них партнеров, они делают все то же самое. Как только мы получаем уведомление об ударе, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Перехватить сотни ракет невозможно", — сказал Путин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.

Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Последние материалы
Удмуртии выделено 39 млн рублей на строительство и покупку сельского жилья
Экс-глава УСП Барабанщиков провел пять месяцев в СИЗО по вине Беглова
Путин о ситуации на фронте: верить никому нельзя, только мне можно
Путин: сотни российских ракет никто не остановит
Путин о приговоре Илье Яшину*: 8,5 лет за слова это не "зверский срок"
Путин: нет никаких факторов для объявления новой мобилизации в России
МК: военнопленный ВСУ заявил о жестоком отношении командиров Украины к солдатам
Путин признался, что Россия "поздно сориентировалась" по Украине
Семеновский: сварщикам в ТЦ "Мега Химки" грозит до шести лет лишения свободы
Путин: "Я разочарован комментариями Меркель по минским соглашениям"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников