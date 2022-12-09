Президент России Владимир Путин прокомментировал ход спецоперации на Украине. Он заявил, что всё идёт по плану.
"СВО идёт своим чередом, всё стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет", — сказал российский лидер на пресс-конференции.
Также он пояснил свои слова о том, что СВО может быть длительным процессом, заметив, что имел в виду длительность процесса урегулирования, который "будет непростым" и займёт определённое время.
Президент добавил, что всем участникам этого процесса придётся согласиться с реалиями, которые происходят на "земле".
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