Данилов об ударах по России: мы не будем ни у кого спрашивать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерены ни у кого спрашивать разрешения для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации, отметив, что в зоне интересов киевского режима находится вся Россия.

"Мы способны будем на всё. Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком. И спрашивать, куда мы должны, как мы должны уничтожать врага, мы ни у кого не собираемся", — сказал он в эфире львовского телеканала "НТА".

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв секретаря СНБО Украины "уничтожить Россию" и не вести с ней переговоров.

По его мнению, нужно просто уничтожать "таких нацистских ублюдков".