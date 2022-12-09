Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерены ни у кого спрашивать разрешения для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации, отметив, что в зоне интересов киевского режима находится вся Россия.
"Мы способны будем на всё. Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком. И спрашивать, куда мы должны, как мы должны уничтожать врага, мы ни у кого не собираемся", — сказал он в эфире львовского телеканала "НТА".
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв секретаря СНБО Украины "уничтожить Россию" и не вести с ней переговоров.
По его мнению, нужно просто уничтожать "таких нацистских ублюдков".
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