Комендант морской пехоты США Бергер заявил, что бойцам запретят носить телефоны

Морские пехотинцы Соединённых Штатов могут лишиться возможности пользоваться мобильными телефонами. Об этом информирует издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера.

Причиной тому стал военный конфликт на Украине. Использование персональных устройств связи может стоить бойцу жизни. Сигналы, которые излучают мобильные телефоны, могут помочь отслеживать пехотинцев. Точное оружие дальнего действия способно нанести удар по бойцу с дальнего расстояния.

Бергер подчеркнул, что максимально скрытие позиций морпехов — одна из приоритетных задач. Конкретного плана по отказу от использования телефонов эксперт не раскрыл.