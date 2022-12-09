NDP: без поддержки НАТО конфликт на Украине закончится в течение недели

Если руководство Североатлантического альянса прекратит поддерживать Киев, то боевые действия на Украине закончатся в течение недели, поскольку ВСУ не в состоянии противостоять России. Об этом заявила польский обозреватель Ханна Крамер.

Украинская армия плохо оснащена, солдаты недостаточно подготовлены и не могут использовать современное вооружение НАТО, указала Крамер. Однако президент Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта, иначе он потеряет власть, считает аналитик.

"Единственный способ добиться этого — втянуть НАТО в войну путём провокации, после которой государства-члены Альянса гарантированно вмешаются в конфликт. <…> Не пришло ли время отказаться от финансирования коррумпированного режима Зеленского и от поставки вооружения его армии?" — задаётся вопросом журналистка в издании Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).