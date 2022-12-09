Клишас: западных политиков, призывающих расчленить РФ, нужно уголовно наказывать

Практика уголовных наказаний должна быть распространена на западных политиков, которые призывают расчленить Россию, следует из заявления сенатора Андрея Клишаса.

По его словам, государственные деятели из стран Запада нарушают правовые нормы, говоря о необходимости разрушить территориальную целостность РФ.

"Сами по себе призывы отдельных западных политиков можно расценивать как антиконституционные и попадающие под действие уголовного законодательства", — указал сенатор.

Он порекомендовал официальным лицам на Западе прекратить поднимать тему "расчленения" России во избежание административной или уголовной ответственности.

Ранее депутат Эрнест Валеев в интервью Pravda.Ru сообщил, что коллективный Запад, заявляя о подготовке международного трибунала в отношении Москвы, стремится уничтожить Россию. При этом парламентарий подчеркнул: правовые основы для проведения такого судебного процесса отсутствуют. Он призвал руководителей западных стран создать трибунал против украинского националистического движения.